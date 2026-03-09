HABER MERKEZİ
Mücteba Hamaney sonrası ilk hamle! İran’dan İsrail’e füze yağmuru... Tel Aviv'de siren sesleri
İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çalmaya başladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.
TELEFONLARA MESAJ GİTTİ
Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.
İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.
MÜCTEBA HAMANEY'İN ARDINDAN İLK SALDIRI
Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.
