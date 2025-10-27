Ahmet Davutoğlu'ndan dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yol yürüdüğü isimlerden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın son zamanlarda AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündemden düşmüyor.

Babacan dün yaptığı açıklamada kendilerine bir teklifin gelmediğini söylerken; bugün NOW TV yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili net konuştu.

"RESTORE TEKLİFİNE TEREDDÜT ETMEM"

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, şunları söyledi: "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem"

Sembolik bir makam teklifini kabul etmeyeceğini belirten Davutoğlu, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

TBMM'nin açılış programına katılan birçok lider, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Davutoğlu ve Babacan'ın, Erdoğan'ın hemen yanında oturması ise bazı kesimler tarafından 'geri dönüş' sinyali olarak yorumlanmıştı.