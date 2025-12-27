Sarı kırmızılılar Hoffenheim’da oynayan Umut Tohumcu ve M’gladbach’tan Can Armando Güner’i kadrosuna katmak için harekete geçti. İki oyuncu da geleceğin yıldızları olarak gösteriliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ligin ilk yarısında dar rotasyon sebebiyle problem yaşayan sarı kırmızılılar hem kulübesini güçlendirecek hem de geleceğe yatırım yapacak. Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Hoffeinhem’da forma giyen Umut Tohumcu ve Mönchengladbach’tan Can Armando Güner’i kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk’un birçok farklı mevkide görev alabilen ve joker olarak kullanabileceği iki oyuncunun transferine de onay vermesi ile mesafe katedildi. Alman Ümit Millî Takımı kaptanı da olan Umut Tohumcu, Bundesliga ekibinden satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

23 YAŞ ALTI KRİTERİ

Bundesliga’da tam 55 maça çıkan ve genç yaşına göre tecrübeli isim, merkez orta saha, ön libero ve forvet arkasında görev alabiliyor. Bu isim Berkan’ın yerini dolduracak. 17 yaşındaki Can Armando Güner ise her iki kanatta ve en uçta görev alırken Schalke 04’ün de istediği oyuncu büyük ölçüde ikna edildi. Yusuf Demir ile de yolların ayrılması ile iki futbolcu da TFF’nin getirdiği 23 yaş ve altı oyuncu kategorisinde +2 kriteri ile kadroya katılacak. Sarı kırmızılıların ilk iki transferi Almanya’da yetişen isimler olacak.

SÜPER İSTATİSTİKLER

Almanya Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen merkez orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Umut Tohumcu bu sezon sekiz maçta görev aldı. Umut, en parlak dönemini Hoffenheim U 19 takımında yaşadı ve 26 maçta 21 gol atıp 12 asist yaptı. Umut’un sözleşmesi 2028’de sona eriyor.

CAN NEREYİ SEÇECEK?

Galatasaray, 7 Ocak 2026 tarihinde 18 yaşına girecek olan Can Armando Güner’i bu tarihten sonra İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Annesi Arjantin asıllı Alman olan Can’ın babası ise Türk. Genç yıldız A Millî Takım için Almanya, Arjantin ve Türkiye arasında tercih yapacak.

