Galatasaray’ın sezon başında Vasco da Gama’ya kiraladığı Carlos Cuesta için Brezilya ekibi kararını verdi. Kolombiyalı savunmacının performansından memnun kalan Vasco, satın alma opsiyonunu devreye sokmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan ve sezon başında satın alma opsiyonuyla Vasco da Gama’ya kiralanan Carlos Cuesta’nın geleceği netleşiyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Kolombiyalı stoperin bonservisini almak için Galatasaray ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2024-25 sezonunun devre arasında Cuesta’yı Belçika ekibi Genk’ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmış, sezon başında ise oyuncuyu 750 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla Vasco da Gama’ya kiralamıştı. Yapılan anlaşmada Cuesta için 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Vasco da Gama’ya kiralanan Carlos Cuesta’nın geleceği netleşiyor

Brezilya temsilcisinde istikrarlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki savunmacı, Vasco da Gama formasıyla 17 maçta 1451 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Gösterdiği performansın ardından siyah-beyazlı kulübün, 31 Aralık’ta sona erecek kiralık sözleşme öncesinde opsiyonu kullanma kararı aldığı belirtildi.

İLGİNÇ TRANSFER YÖNTEMİ

Öte yandan Brezilya basınında yer alan bir diğer haberde, Vasco da Gama’nın Galatasaray’a alternatif bir teklif sunmayı da değerlendirdiği ifade edildi. Buna göre Vasco’nun, Cuesta’nın bonservis haklarının yüzde 70’ini 4 milyon euro karşılığında alıp kalan yüzde 30’luk pay için daha sonra yeniden masaya oturmayı planladığı aktarıldı.

Vasco da Gama’nın, 5 Ocak tarihine kadar Galatasaray ile resmi temas kurarak Cuesta’nın transferini netleştirmesi bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Kolombiyalı futbolcunun Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

