Gençlerbirliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yaşanan başkan değişikliği sonrası teknik direktörlük görevinden 7 Aralık'ta istifa eden Volkan Demirel, kısa süre sonra bir diğer Süper Lig ekibiyle büyük ölçüde anlaşmya vardı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, imza öncesi Başkan Rıza Perçin'e tek bir şart sundu.

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken, Antalyaspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesi sebebiyle aceleci karar almak istemeyen kırmızı-beyazlılar, birçok isim üzerinde çalışma yaparken, imza aşamasına gelindiği belirtildi.

TEK ŞART SUNDU

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gençlerbirliği'nin eski hocası Volkan Demirel ile geçtiğimiz hafta masaya oturan Başkan Rıza Perçin, genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konularda herhangi bir pürüz çıkmazken; 44 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlılara tek şart sundu; transfer engelinin kaldırılması.

Yönetim, bu hafta içerisinde transfere engel olan dosyalarla ilgili somut adım atılması ve sonrasında Demirel ile resmi sözleşme imzalanması için harekete geçti.

İLK ALTERNATİF SAMİ UĞURLU

Kırmızı-beyazlılar, olumsuz bir durumda alternatif isimleri de belirledi. Son olarak Alanyaspor’da görev alan ve Erol Bulut ile anlaşılmadan önce de Antalyaspor ile imzaya çok yaklaşan Sami Uğurlu, alternatif isimler arasında ön plana çıkıyor.

2023-2024 sezonunda Antalyaspor’da Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapan Murat Şahin de camiaya uzak bir isim değil ve adı listede yer alıyor.

