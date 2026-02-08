Türk çikolata ve şekerleme sektörü Almanya’da düzenlenen ISM Köln Fuarı’nda küresel vitrine çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kâzım Taycı, ISM’in sektörün en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayarak “Türk çikolata ve şekerleme sektörü, küresel ölçekte istikrarlı bir şekilde büyüyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımız bir döneme girdik. İhracat hedefimizi üçe katlayarak 9 milyar dolara çıkardık” dedi.

ABD PAZARI ÖNCELİKLİ HEDEF

Türk çikolata ve şekerleme sektörünün küresel ölçekte istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurgulayan Taycı, özellikle ABD pazarının öncelikli hedef ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Taycı, “Sadece şekerli ve kakaolu ürünlerde ABD’ye ihracatımız yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra lavaş, baklava, künefe ve donuk pastacılık ürünleriyle Amerika’da ciddi bir pazar payımız var. ABD’de her yıl yüzde 20 büyüyoruz. TURQUALITY kapsamında Türk çikolatası, Türk şekeri, Türk lokumu ve Türk kahvesinin tanıtımı için bu yıl New York, Chicago, Los Angeles, Miami ve Las Vegas’ta yoğun faaliyetlere başlayacağız” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası