Yaklaşık 1,5 ay önce Gençlerbirliği’nin başına geçen teknik direktör Volkan Demirel, hafta sonu düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yaşanan gelişmeler ve Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle oluşan yönetim değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği Teknik direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Volkan Demirel, görev süresince Gençlerbirliği ile 5 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.

Volkan Demirel, son maçından galibiyetle ayrıldı

3-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçından sonra konuşan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."

NE OLMUŞTU?

Kulüpte bir süredir devam eden gerginliğin, Demirel’in “Mehmet Kaya varsa ben de varım, yoksa yokum” şeklinde aktarılan sözleriyle tırmandığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Gençlerbirliği’nde kriz derinleşirken, Demirel’in ayrılacağını bildirmesi üzerine futbolcuların da tepki gösterdiği belirtildi. Taraftar gruplarının da duruma ilişkin hazırlık yaptığı ifade edilirken, Mehmet Kaya’nın süreci sakinleştirmek için devreye girdiği iddia edildi.

