Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonundan sonra ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çiziyor. Geçtiğimiz ekim ayından itibaren 3 başkan ve 3 yönetim kurulunun görev aldığı Başkent kulübünün, bu süreçte futbol takımını da 3 farklı teknik direktöre emanet etmesi dikkat çekti.

GÖKHAN KARATAŞ - Trendyol 1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunu 68 puanla 2'nci sırada tamamlayarak 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gençlerbirliği, son 3 ayda 3 başkan birden gördü. Kırmızı-siyahlılarda söz konusu dönemde 3 de teknik direktör görev aldı.

Gençlerbirliği, Mayıs 2026'da Eryaman Stadı'nda 'Süper Lig' kutlaması yaptı

MEHMET KAYA GELDİ, HÜSEYİN EROĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Bu sezon geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu 15 puan toplayan kırmızı siyahlılar, 2025-2026 sezonuna Osman Sungur başkanlığında ve Hüseyin Eroğlu teknik direktörlüğünde başladı. Sungur, sağlık sorunları ve kişisel meseleler nedeniyle 7 Ekim'de istifa ettiğini açıkaldı. Başkanlık koltuğuna Mehmet Kaya otururken, 28 Ekim'de Eroğlu ile yollar ayrıldı. Aynı gün yeni teknik direktörün 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Volkan Demirel olduğu belirtildi.

Hüseyin Eroğlu

BAŞKAN 60 GÜN GÖREVDE KALDI

Başkent kulübünde 6 Aralık'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Arda Çakmak başkanlığa seçilirken, Mehmet Kaya'nın 60 günlük dönemi sona erdi. Çakmak, Gençlerbirliği'nde son 3 aydaki 3'üncü başkan oldu.

Arda Çakmak

VOLKAN DEMİREL 37 GÜNDE GİTTİ

İstikrarsız bir görüntü veren kulüpte teknik direktör Volkan Demirel, takımın başındaki 37'nci gününde istifa etti. Çakmak başkanlığiındaki yönetim, Demirel'in ayrılığı sonrası takımı Metin Diyadin'e emanet etti. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile 5 karşılaşmaya çıkan Gençlerbirliği , bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Volkan Demirel

ÜÇÜNCÜ DİYADİN DÖNEMİ

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde 3'üncü defa Gençlerbirliği'nin başına geçti. Metin Diyadin, Süper Lig'in 17'nci haftasında 22 Aralık Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek kırmızı-siyahlı ekibin bu sezonki 3'üncü teknik direktörü oldu.

Metin Diyadin

