Gençlerbirliği takımının ATO Congresium’da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda yaşanan tartışmalar ve arbede, mevcut başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, ATO Congresium’da gündem maddeleri görüşülürken yaşanan tartışmalar ve salonda çıkan arbede nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Delegeler arasında yükselen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi ve yaşanan olaylar, mevcut başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesine kadar uzanan süreci tetikledi.

KÜRSÜDE ARBEDE YAŞANDI

Delegeler arasında yaşanan tartışmalar, kısa sürede arbedeye dönüştü. Haziran ayında üyeliğe kabul edilen delegelerin oy kullanmaması yönündeki önergenin divan tarafından reddedilmesi, salonun gerilmesine neden oldu. Mevcut başkan Mehmet Kaya’nın konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldiği sırada salonda yeniden arbede yaşandı. Güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, divan başkanı Deniz Aksoy genel kurula ara verildiğini açıkladı.

Geçlerbirliği genel kurulunda tartışmalar ve arbedeler yaşandı

MEHMET KAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Verilen aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. “Burası kavga yeri değil. Gençlerbirliği’nin adı birlik, burada birlik yok” ifadelerini kullanan Kaya, kendisine destek veren ailesine ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Kulübün büyüklüğüne vurgu yapan Kaya, “Bugün aday olmuşlar. Ben başkanlık adaylığından çekiliyorum” dedi. Kaya’nın bu açıklamasının ardından salonda yeniden gerginlik yaşandı ve genel kurula bir kez daha ara verildi.

Haziran ayında başkanlığa seçilen Osman Sungur, 7 Ekim’de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle görevinden istifa etmişti. Bu gelişmenin ardından yönetim kurulu, 8 Ekim’de yaptığı toplantıyla Mehmet Kaya’yı oy birliğiyle başkanlığa getirmişti.

