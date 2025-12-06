İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük ve Murat Sancak gibi ünlü isimlerin yer aldığı 46 şüpheli gözaltına alındı. Bahis operasyonundaki bu son gelişmeler, dünya spor basınında gündemine oturdu.

Dünya spor basını, Türkiye’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bahis operasyonunu manşetlerine taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük ve Murat Sancak gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 46 şüphelinin gözaltına alınması, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye futbolunu sarsan bahis ve şike iddiaları, Avrupa’nın önde gelen gazeteleri tarafından “kriz”, “skandal” ve “tarihî sarsıntı” başlıklarıyla dünyaya duyuruldu.

"BASKININ YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI"

İspanyol basınından Marca gazetesi, Türkiye'deki bahis skandalı ve tutuklamalarıyla alakalı "Kumar krizi Türk futbolunu sarstı. Bu Cuma günü, savcılığın profesyonel oyuncuların kumar kuruluşlarına karışmasıyla ilgili soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcu ve kulüp yetkilisi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı henüz resmi açıklama yapmasa da, Halk TV gibi medya kuruluşları , İkinci Lig oyuncuları ve yetkililerinin yanı sıra tanınmış televizyon yorumcularının da dahil olduğu tutuklamalar olduğunu bildiriyor. Dava, Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerdeki yüzlerce hakemin bahis platformlarında aktif hesapları olduğunu açıklamasından haftalar sonra patlak verdi. Bunun üzerine yönetim kurulu sert tepki gösterdi: Ekim ayının sonundan bu yana onlarca hakem ve maç delegesi geçici olarak görevden uzaklaştırılırken, yüzlerce futbolcuya bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 günden bir yıla kadar değişen sürelerde müsabakalardan men cezası verildi" açıklamalarında bulundu.

"ONLARCA FUTBOLCU VE HAKEM TUTUKLANDI

İngiliz gazetesi Independent, bahis soruşturmalarıyla ilgili "Türk futbolunu sarsan yaygın bahis skandalı , cuma günü İstanbul'da onlarca oyuncu ve yetkili hakkında tutuklama emri çıkarılmasına yol açtı. Sabah saatlerinde yapılan polis baskınlarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı gibi önemli isimler gözaltına alındı. Bu son gelişme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekim ayında başlattığı ve ilk etapta profesyonel liglerde futbol müsabakalarına bahis oynadıkları iddiasıyla 150'den fazla hakemi hedef alan kapsamlı bir soruşturmanın ardından ortaya çıktı" sözlerini kullanarak olaylara spor bölümünde yer verdi.

"FENERBAHÇE KAPTANINA BASKIN"

İngiliz BBC kanalının spor bölümünde kıdemli gazeteci Daniel Austin'in yaptığı haberde, "Fenerbahçe'nin kaptanının evine, Türk polisinin yasadışı bahis ve şike soruşturması kapsamında baskın düzenlendi. Ülke futboluna damga vuran skandalın devam etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cuma sabahı 29'u futbolcu olmak üzere 46 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, savcılar tarafından üçüncü bir taraf aracılığıyla yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla suçlanırken, Türkiye'den gelen haberlere göre polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, kendi takımının maçlarına bahis oynadığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dokuz ay men cezasına çarptırılan 23 yaşındaki Galatasaraylı stoper Metehan Baltacı da bulunuyor" şeklinde olayı ifade etti.

"ICARDI'NIN TAKIM ARKADAŞI TUTUKLANDI"

OneFootball skandal olayla ilgili haberinde "Icardi'nin takım arkadaşı tutuklandı" şeklinde başlık veren OneFootball, "Galatasaray'ın defans oyuncusu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcular, hakemler ve yetkililerin de dahil olduğu, yasadışı bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklandı. Türk futbolu, tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Yasadışı bahis ve maç manipülasyonu soruşturması kapsamında, Galatasaray defans oyuncusu ve Mauro Icardi'nin takım arkadaşı Metehan Baltacı , kendi takımına doğrudan zarar veren bahisler oynadığı iddiasıyla gözaltına alındı . Davaya Fenerbahçe'den isimler ve onlarca hakem de dahil" şeklinde açıklamalar yaptı.

"SKANDAL BÜYÜYOR"

Alman basınından Kicker, bahis olaylarına "Ekim ayından bu yana Türk futbolunu sarsan bir bahis skandalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29 futbolcu ve diğer şahısların tutuklanmasına karar vermesiyle sonuçlandı. Göz önündeki konu bir kez daha yasadışı bahis ve şike. Türk futbolundaki bahis skandalı giderek büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Türk yetkililer 46 kişinin daha tutuklanmasını emretti. Bunlar arasında 29 profesyonel oyuncu da bulunuyor ve bunlardan 27'sinin kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığından şüpheleniliyor. Ayrıca, birkaç maça da şike yapıldığı iddia ediliyor. Oyuncuların kimlikleri büyük ölçüde bilinmiyor" şeklinde yer verdi.

"G.SARAY VE F.BAHÇELİ OYUNCULAR TUTUKLANDI"

Alman basının diğer önemli bir ismi olan Blick, yaşanan olayları "Türk futbolundaki bahis skandalıyla bağlantılı olarak yeni oyuncular tutuklandı . İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre, tutuklananlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuları da yer alıyor. Yargı, yaptığı açıklamada, toplam 46 şüphelinin hedef alındığını yazdı. Anadolu Ajansı'na göre ise bunlardan 35'i gözaltına alındı. Savcılığa göre, 27 oyuncu, kendi takımlarının maçlarına bahis oynamak gibi suçlamalarla karşı karşıya. Bu oyuncular arasında Galatasaraylı Metehan Baltacı (23) ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın (31) da yer aldığı iddia ediliyor. Soruşturmacılar, birçok maçın manipüle edildiğini belirtiyor. Kulüp başkanları da şüpheliler arasında" diyerek aktardı.

"ONLARCA OYUNCU TUTUKLANDI, F.BAHÇELİ VE G.SARAYLILAR DA İÇLERİNDE"

İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Türkiye'deki bahis skandalı hakkında "Son aylarda Türk futbolunu kasıp kavuran bahis skandalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkardığı yakalama kararlarıyla ilk tutuklamalara yol açtı. Düzinelerce oyuncu ve yetkili tutuklandı ve soruşturma hızla genişliyor. 102 oyuncunun men edilmesinin ardından skandal büyümeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 46 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı ; bunlardan 35'i polis baskınıyla derhal tutuklandı. Bunlar arasında, kendi takımına karşı bahis oynadığı iddiasıyla Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve son şampiyon Galatasaraylı Metehan Baltacı gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin tanınmış oyuncuları da bulunuyor. AA haber ajansına göre, eski hakem ve şimdi yorumcu olan Ahmet Çakar ile hakem Zorbay Küçük de tutuklandı . Tutuklananların banka hesaplarında , maç sonuçlarının manipüle edilmesiyle bağlantılı olabilecek " şüpheli finansal işlemler " bulundu . Türkiye Futbol Federasyonu, sporu skandallardan ve yolsuzluklardan temizleme kararlılığında kararlılığını sürdürüyor" sözlerini sarf etti.

"MAHKEME 29 OYUNCU İÇİN KARAR VERDİ"

Fransa'nın popüler gazetelerinden L'Equipe, bahis skandalları ve tutuklamalarla alakalı "Türk yetkililer, futbol müsabakaları üzerinden yapılan bahislere yönelik kapsamlı soruşturma kapsamında 29'u futbolcu olmak üzere 46 kişinin tutuklanmasını emretti. Savcılık, aralarında Galatasaray'ın üst üste üç kez Türkiye şampiyonu olan oyuncusu Metehan Baltacı'nın da bulunduğunu belirtirken, suçlanan diğer 26 oyuncunun kimliklerini açıklamadı. Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın ise üçüncü kişiler aracılığıyla çeşitli maçlara bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı" şeklinde haberinde yer verdi.

