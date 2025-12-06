Bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Allasane Ndao hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'kendi maçına bahis' nedeniyle 5 Aralık'ta gözaltı kararı verildi. TÜMOSAN Konyaspor, Senegalli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlem başlattığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Allasane Ndao'ya bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla kesinleştiği belirtildi.

Allasane Ndao

"SAVUNMASI İSTENDİ, FESİH İÇİN İŞLEMLER BAŞLADI"

Tahkim Kurulu kararı uyarınca söz konusu cezanın, Anayasa ve TFF talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hale geldiği vurgulanırken, Senegalli futbolcu hakkında gözaltı kararı da verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 46 isim için gözaltı kararı verildi. Ndao da listede yer aldı.

Konyaspor'un açıklamasında, "Futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmesinin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulu'nun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

