Vergi rekortmeni listesine girmişti! Bahis skandalında tek yabancı futbolcu ortaya çıktı

- Güncelleme:
Süper Ligf ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao, bahis soruşturmasında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer aldı. 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, Konya’nın en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri arasında yer almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından profesyonel liglere yönelik soruşturma kapsamında, 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyletedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.Listede yer alan tek yabancı oyuncu, Süper Lig ekibi Konyaspor'da top koşturanAlassane Ndao oldu.

TÜRKİYE'DE 5,5 YILDA 3 TAKIM

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27'nci kişi' olarak gündeme gelmişti. Ocak 2020'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Ndao, Antalyaspor ve İstanbulspor sonrası Ocak 2024'te yeşil-beyazlılara imza atmıştı.

11 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösterilenNdao, bu sezon Konyaspor'da 11 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

