Yalova FK, kulübün Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a satılmadığını, pilot takım olarak anlaşmaya varıldığını ve sarı lacivertlilerin U19 takımından 7-8 oyuncunun kulübe katılacağını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova FK, Fenerbahçe ile pilot takım anlaşması yapıldığını açıkladı.

SATILDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR YALANLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalova FK'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a satıldığı yönündeki iddialar yalanlandı ve taraflar arasında yalnızca oyuncu iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın hayata geçirildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN PİLOT TAKIMI OLACAK

Sporx'te yer alan habere göre; Yalova FK, Fenerbahçe'nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım gibi konumlandırılacak. Bu iş birliği doğrultusunda, Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcu pazartesi günü itibarıyla Yalova FK antrenmanlarına katılacak.

GENÇ OYUNCULARI DENEYİM KAZANMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan anlaşmanın amacının, genç oyuncuların profesyonel seviyede tecrübe kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi olduğu ifade edildi.

