İran’da ekonomik kriz nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde 7 bin 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Son verileri paylaşan ABD merkezli HRANA, 52 bin 941 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. İran resmi makamları ise ölü sayısını 3 bin 117 olduğunu duyurdu.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve emniyet güçlerinin sert müdahalesi ile 11 günde son bulan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki gösterilerde çıkan olaylarda 52 bin 941 kişi gözaltına alındı, 214'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 7 bin 2 kişi öldü.

Halihazırda 11 bin 730 vakanın daha inceleme aşamasında olduğunu aktaran HRANA, en son ölü sayısını 6 bin 984 olarak paylaşmıştı.

İRAN'DA NELER OLDU?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İRAN ÖLÜ SAYISININ 3 BİN 117 OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

