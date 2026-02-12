UEFA Uluslar Ligi’nde 2026-2027 sezonu için heyecan bugün yapılacak kura çekimiyle başlıyor. A Milli Takım tarihinde ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Kura sonrası Türkiye’nin Uluslar Ligi grup aşamasındaki rakipleri netleşecek. Kura çekimi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA’nın organizasyonu Brussels Expo’da gerçekleştireceği kura çekiminde, A, B, C ve D liglerinde yer alacak 54 ülke torbalara ayrıldı. UEFA Yönetim Kurulu tarafından verilen men cezası devam ettiği için Rusya kura sürecine dahil edilmedi. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? İşte Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura detayları...

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Türkiyenin rakipleri belli olacak

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi’nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi Brüksel’de Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Kura sonrası Türkiye’nin A Ligi’ndeki rakipleri de belli olacak.

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi kanalı uefa.tv ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Kura çekimi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE HANGİ ULUSLAR LİGİNDE HANGİ TORBADA?

A Milli Takım tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’nde mücadele edecek. Türkiye 2024-2025 sezonu genel sıralamasına göre belirlenen torbalarda A Ligi’nin 4. torbasında yer aldı.

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Maçlar 24 - 26 Eylül 2026 2. Maçlar 27 - 29 Eylül 2026 3. Maçlar 30 Eylül - 3 Ekim 2026 4. Maçlar 4 - 6 Ekim 2026 5. Maçlar 12 - 14 Kasım 2026 6. Maçlar 15 - 17 Kasım 2026

Çeyrek final, A/B ve B/C Ligleri terfi/küme düşme play-off turları: 25-30 Mart 2027

Finaller (A Ligi): 9-15 Haziran 2027

C/D Ligleri play-off turu: 23-28 Mart 2028

