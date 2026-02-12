TOKİ Ankara Sincan Yenipeçenek hak sahipleri kura sonuçları açıklandı. Hak sahipleri canlı yayınla gerçekleşen kurayla belirlendi. Çekilişi kaçıran vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarına yönelik yapılan açıklamaları yakından takip ediyopr. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte Ankara Sincan kura sonuçları asil ve yedek isim listesi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında, Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi’nde inşa edilen toplam 2.959 konut (2+1 nitelikli 2.405 adet, 3+1 nitelikli 554 adet) için kura çekilişi 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşti. Kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları TOKİ’nin resmî internet sitesi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor.

SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ AÇIKLANDI

Kura ile konutları belirlenen hak sahipleri 23 Şubat - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Sincan, Sincan Çarşı ve Sincan Meydan Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

TOKİ KONUTLARI TESLİMİ

Konutlar 48 ay içerisinde teslim edilecektir. Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecek. Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecek. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

TOKİ SİNCAN İSİM LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

