Türk futbolunun önemli isimlerinden, A Milli Takım’ın eski oyuncusu Ömer Kaner’in vefatı spor camiasında üzüntüye neden oldu. Eskişehirspor’da gol krallığı yaşayan ve Fenerbahçe forması da giyen Kaner’in hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Ömer Kaner kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Türk futboluna hem oyuncu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden Ömer Kaner’in 12 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından taziye mesajları yayımlandı.

A Milli Takım formasını 1 kez, Ümit Milli Takım formasını ise 5 kez giyen Ömer Kaner, Türk futbolunun hem saha içinde hem de teknik kadrolarda görev almış deneyimli isimlerinden biridir.

Fenerbahçe’nin 1988-1989 sezonunda 103 golle şampiyon olduğu dönemde teknik direktör Todor Veselinović’in yardımcılığını yaptı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde eğitimci olarak görev alarak genç teknik adamların yetişmesine katkı sundu.

21 Mayıs 1951’de İstanbul’da doğan Ömer Kaner, futbola Almanya'da önce mahalli liglerde başladı. Askerlik için Türkiye’ye döndükten sonra Havagücü’nde forma giydi ve buradaki performansıyla dikkat çekerek Eskişehirspor’a transfer oldu. 1974-1975 sezonunda Eskişehirspor formasıyla 14 gol attı ve o dönem gol kralı oldu.

Eskişehirspor’un ardından Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg FC, Karagümrük ve Bakırköyspor’da oynayan Kaner, yaklaşık 300 resmi maçta forma giydi. Futbolu 1985 yılında Bakırköyspor formasıyla bıraktı. Teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor’u Süper Lig’e çıkarma başarısı gösterdi ve birçok kulüpte görev yaptı. Ayrıca bir dönem Türkiye Futsal Milli Takımı’nı da çalıştırdı. 1'i A Millî, 5'i Ümit Millî Takım olmak üzere 6 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

