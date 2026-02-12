Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan “Öğrenme Etkinlikleri Seti” yayımlandı. Ortaokul ve lise düzeyinde birçok dersi kapsayan set, öğretim süreçlerini destekleyici yardımcı materyal olarak tasarlandı. Setler, 5 ve 6. sınıf; lise 9 ve 10. sınıf düzeyleri için ders içeriklerini desteklemek için hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğündeki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni bir materyal daha eğitim sistemine kazandırıldı. 12 Şubat 2026 tarihinde duyurulan “Öğrenme Etkinlikleri Seti”, modelin beceri temelli ve bütüncül yaklaşımını sınıf içi uygulamalara yansıtmayı hedefliyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NE UYGUN “ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ SETİ” YAYIMLANDI

Yeni yayımlanan set, ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için hazırlandı. Matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve din kültürü gibi derslerin yanı sıra lise düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe gibi alanlara yönelik içerikler de bulunuyor. Şubat-mart dönemini kapsayan set içerisinde toplam 227 öğrenme çıktısı, 695 süreç bileşeni, 329 etkinlik ve 1500 soru yer alıyor.

ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ SETİ NEDİR?

Yeni modelin öğretim süreçlerine daha etkili biçimde yansıtılmasını amaçlayan etkinlikler, farklı sınıf düzeyleri ve dersler için hem öğretmenlere rehberlik edecek hem de öğrencilerin sınıf içi öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı, yayımlanan öğrenme etkinliklerinde somut uygulama örnekleriyle ele alındı.

Amacı, öğrencilerin bilgiyi edilgen bir şekilde edinmesi yerine onu günlük yaşamla ilişkilendirerek "aktif birer öğrenene" dönüşmelerini sağlamak olan etkinliklerin geliştirilmesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin genel eğitim yaklaşımı ve ölçme değerlendirme felsefesi esas alındı. Etkinlikler; branş bazlı öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme uygulamaları ve ölçme kanıtları göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Set içerisinde yer alan tüm etkinlikler disiplinler arası bakış açısını güçlendiren; eleştirel düşünme, problem çözme ve akademik derinliği destekleyen bir yapı taşıyor.

