İspanya Kral Kupası’nda final yolundaki dev eşleşme bu akşam başlıyor! Yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Barcelona’yı ağırlayacak. İki ayaklı oynanacak turda ilk 90 dakika Madrid’de tamamlanacak, rövanş maçı ise Mart ayının başında Barcelona’da yapılacak. Peki, Atletico Madrid-Barcelona hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte canlı yayın detayları...

Atletico Madrid-Barcelona maçı için geri sayım başladı! İspanya Kral Kupası yarı finalin ilk ayağı bu akşam oynanacak! Atletico Madrid taraftarı önünde avantajı eline almak isterken Barcelona ise deplasmanda alacağı sonuçla rövanş öncesi fırsat yakalama hedefinde. Peki, Atletico Madrid-Barcelona hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Atletico Madrid-Barcelona hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İspanya Kral Kupası yarı finali bu akşam!

ATLETİCO MADRİD-BARCELONA HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İspanya Kral Kupası yarı finalindeki Atletico Madrid-Barcelona karşılaşması Türkiye’de canlı yayınla S Sport Plus ekranlarından şifreli izlenebilecek.

Atletico Madrid-Barcelona hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İspanya Kral Kupası yarı finali bu akşam!

ATLETİCO MADRİD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya Kral Kupası yarı final ilk karşılaşması 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Madrid’deki Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak.

Atletico Madrid-Barcelona hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İspanya Kral Kupası yarı finali bu akşam!

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşması 3 Mart’ta Barcelona’nın sahasında Spotify Camp Nou’da yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası