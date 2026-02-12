İhlas Haber Ajansı • Manavgat
Yaya geçidindeki kaza anı kamerada! Duraklayan motosikletliye araç çarptı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek için duraklayan motosiklete, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.
