Kaydet

Adana’nın Yüreğir ilçesinde oynanan U18 Şampiyonlar 1. Grup müsabakasında, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından saha bir anda savaş alanına döndü. Hedef 01 Spor ile Toroslar 1922 takımları arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular birbirine girerken, o anlar tribündeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavga sonrası iki takım oyuncuları güvenlik önlemleri altında sahadan uzaklaştırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası