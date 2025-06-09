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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

2025 UEFA Uluslar Ligi Kupasını, normal süresi 1-1 biten maçın ardından İspanya 'yı penaltılarda mağlup eden Portekiz kazandı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz daha önce de 2019 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın yönettiği mücadelenin 22. dakikasında İspanya Zubimendi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

UEFA Uluslar Ligi şampiyon Portekiz! - 1. Resim

Portekiz, 26. dakikada Mendes'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45. dakikada Oyarzabal'ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 61. dakikada sahneye Ronaldo çıktı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti.

ZAFER PENALTILARLA GELDİ

Bu bölümlerde de eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında İspanya'ya karşı 5-3 üstünlük sağlayan Portekiz, Uluslar Ligi Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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