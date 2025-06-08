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UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük kupası Fransa'nın! Almanya'yı 2-0 ile geçtiler

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
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UEFA Uluslar Ligi&#039;nde üçüncülük kupası Fransa&#039;nın! Almanya&#039;yı 2-0 ile geçtiler
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonu 3. tamamladı.

Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü oldu.

Stuttgart'taki Mercedes-benz Arena'da oynanan üçüncülük müsabakasında Almanya'nın 33. dakikada VAR kararıyla penaltısı iptal edilirken Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappe, 45. dakikada takımını öne geçirdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde kupa Fransa'nın! Almanya'yı 2-0 ile geçtiler - 1. Resim

Almanya, 54. dakikada ağları buldu ancak VAR kararıyla gol sayılmadı.

Fransız orta saha Michael Olise, 84. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Fransa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GÖZLER FİNAL MAÇINA ÇEVRİLDİ 

Portekiz ve İspanya arasında oynanacak Uluslar Ligi final maçı, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

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