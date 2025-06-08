UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük kupası Fransa'nın! Almanya'yı 2-0 ile geçtiler
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Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonu 3. tamamladı.
Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü oldu.
Stuttgart'taki Mercedes-benz Arena'da oynanan üçüncülük müsabakasında Almanya'nın 33. dakikada VAR kararıyla penaltısı iptal edilirken Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappe, 45. dakikada takımını öne geçirdi.
Almanya, 54. dakikada ağları buldu ancak VAR kararıyla gol sayılmadı.
Fransız orta saha Michael Olise, 84. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Fransa sahadan 2-0 galip ayrıldı.
GÖZLER FİNAL MAÇINA ÇEVRİLDİ
Portekiz ve İspanya arasında oynanacak Uluslar Ligi final maçı, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru