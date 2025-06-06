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Portekiz-İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portekiz-İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı!
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UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı nefes kesiyor. Portekiz ile İspanya arasında oynanacak dev finalin tarihi, saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Portekiz-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Finalde karşı karşıya gelecek olan Portekiz ve İspanya, 2024-2025 sezonunun kupasını müzelerine götürmek için sahada ter dökecek. Fransa’yı 5-4’lük skorla geçerek finale yükselen İspanya’nın rakibi olan Portekiz, zafere ulaşmak istiyor. 

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi finalinde büyük heyecan 8 Haziran 2025 Pazar günü yaşanacak. 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek karşılaşma, Portekiz ve İspanya arasında oynanacak. Mücadele, futbolseverlerin gözü önünde Avrupa’nın en büyük futbol şehirlerinden biri olan Münih’te sahne alacak.

Uluslar Ligi’nde daha önce dikkat çeken performanslara imza atan iki güçlü takım, bu kez kupayı kaldırmak için kozlarını paylaşacak. Hem İspanya’nın dinamik kadrosu hem de Portekiz’in tecrübeli yıldızları finale damga vuracak.

Portekiz-İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı! - 1. Resim

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev finalin başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak açıklandı. Maç Almanya’nın Münih şehrinde oynanacak ve tribünlerde binlerce taraftarın izlemesi bekleniyor. Aynı zamanda milyonlarca futbolsever ekran başında bu karşılaşmanın heyecanını yaşayacak.

Portekiz-İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı! - 2. Resim

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-İspanya final karşılaşması, Türkiye’de şifresiz olarak TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise kanalın dijital yayın platformları üzerinden erişim sağlayabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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