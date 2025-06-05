9 gollü tarihi maç! İspanya, Fransa'yı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya, Fransa'yı 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi İspanyollar 5-4 kazanarak adını finale yazdırdı.

İspanya'nın gollerini Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal(2) ve Pedri'den kaydetti. Fransızların golleri ise Kylian Mbappe, Mathis Cherki, Dani Vivian(KK) ve Kolo Muani'den geldi.

Bu sonucun ardından Portekiz ile İspanya final maçında karşı karşıya gelecek.