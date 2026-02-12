Rusya'dan WhatsApp'a engel! Açıklama geldi
ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rus hükümetinin uygulamaya erişimi tümüyle engellemeye çalıştığını açıkladı.
WhatsApp, Rusya hükümetini kullanıcıları devlete ait gözetim uygulamasına yönlendirme ve kendisini tamamen engelleme çabası içinde olduğunu iddia ederken, ülkede WhatsApp'a erişim Kasım 2025'ten bu yana kademeli olarak kısıtlı ve VPN ile sağlanıyor.
- WhatsApp, Rus hükümetinin kullanıcıları "devlete ait gözetim uygulamasına" yönlendirmeye çalıştığını iddia etti.
- WhatsApp, Rusya'nın uygulamayı ülkede tamamen engellemeye çalıştığını belirtti.
- Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Kasım 2025’te WhatsApp’ı kademeli olarak engellemeye başlamıştı.
- Engellemeler sonrası ülkede WhatsApp'a erişim VPN aracılığıyla sağlanırken, yerli uygulama MAX yaygınlaşmaya başladı.
WhatsApp’tan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin ülkedeki kullanıcıları 'devlete ait gözetleme uygulaması'na yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi.
WhatsApp’ın ülkede tümüyle engellenmesine çalışıldığına işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmaya çalışmak geriye doğru bir adımdır ve Rusya'daki insanlar için daha az güvenlikle sonuçlanabilir. Kullanıcıların bağlantılarını sürdürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz."
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) Kasım 2025’te yapılan açıklamada yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli şekilde engellenmeye başladığı bildirilmişti.
Ülkede WhatsApp’a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.
Rusya'da Telegram’a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.