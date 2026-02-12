Muş’ta yaşayan İsmail Gül, 14 yaşında işçi olarak başladığı tekstil sektöründe patron oldu. Fabrikasını devlet desteği ile açan Gül, şimdilerde 150 kişiyi istihdam ediyor. Fabrikada günde 1300 pantolon üretiliyor ve bunların yüzde 60’ı başta Almanya ve İngiltere olmak üzere 11 ülkeye ihraç gidiyor.

Muş'ta 45 yaşındaki İsmail Gül, küçük yaşta işçi olarak girdiği tekstil sektöründe kurduğu fabrika ile onlarca eve ekmek kapısı oldu. Ürünlerine ise 11 ülkede talep yağdı, en çok Almanlar ve İngilizler allıyor, başarı hikayesi ise hayran bırakıyor.

İŞÇİLİKTEN PATRONLUĞA GEÇİŞİ 15 SENE SÜRDÜ!

İş bulmak amacıyla 14 yaşında İzmir'e giden Gül, 15 yıl boyunca tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.

DEVLET DESTEĞİ İLE BAŞLADI!

Kazandığı tecrübeyle Muş'ta kendi işletmesini kurmaya karar veren Gül, 2022'de Sungu beldesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikasını kurdu.

ÜRÜNLERİNİ 11 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

İki çocuk babası Gül, 150 kişiye istihdam sağladığı fabrikada ürettiği tekstil ürünlerini Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeye gönderiyor.

"GÜNDE BİN 300 PANTOLON ÜRETİYORUZ"

Gül, devlet desteğinden faydalanmak ve gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla böyle bir yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Güzel bir iş sahası kurduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Kentimiz ciddi bir genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimizin yüzde 60'ını başta Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına üretim yapıyoruz. Devletin sağladığı teşviklerden de yararlandık. Gençlerimize istihdam oluşturmaya çalışıyoruz. 150 kişiyi istihdam ettiğim fabrikada günde 1300 pantolon üretiyoruz. Küçük yaşta İzmir'de tekstil fabrikalarında 15 yıl işçi olarak çalıştım. Uzun süre çalıştıktan sonra işi öğrendim ve devlet desteği ile Muş'ta kurduğum fabrikada işimin patronu oldum."

Fabrikada çalışan Hivda Aktan ise "Babam inşaatta çalışıyor, annem de ev hanımı. Hem okul okuyorum hem tekstil fabrikasında çalışıyorum. Kazandığım parayla eğitimime devam ediyorum. Bir yıldır burada çalışıyorum." dedi.

