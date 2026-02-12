İhlas Haber Ajansı • Bahçe
Osmaniye'de toprak kaydı: 5 ev tahliye edildi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesine aşırı yağışlar nedeniyle yumuşayan toprakta meydana gelen kayma sonucu 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Arıcaklı köyü Ayran mevkii Kümesli bölgesinde, yoğun yağışların ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte toprak kayması yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarına başladı.
5 EV TAHLİYE EDİLDİ
Risk altında bulunan 5 ev, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bölgede gerekli önlemler alınırken, yetkililerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
