Ne Uludağ ne Erciyes! En fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle o ilçede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Palandöken, kar kalınlığında Uludağ ve Erciyes'i solladı. Palandöken'de kar kalınlığı 242 santimetre olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk kayak merkezlerinde Palandöken 242 cm ile en yüksek, Elmadağ ise 5 cm ile en düşük kar kalınlığına sahip.
- Palandöken, Hakkari, Konaklı ve Ergan kayak merkezlerinde kar kalınlığı 200 cm'nin üzerinde ölçüldü.
- Palandöken, 242 cm ile en yüksek kar kalınlığına sahip merkez oldu.
- Elmadağ, 5 cm ile en düşük kar kalınlığına sahip merkez olarak kaydedildi.
- Sarıkamış (150 cm), Uludağ (145 cm) ve Erciyes (127 cm) gibi popüler merkezlerde de önemli kar kalınlıkları bulunuyor.
- Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından derlenmiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Palandöken
|12.02.2026
|KY
|-6
|-2
|Hakkari
|12.02.2026
|YKY
|-6
|-2
|Konaklı
|12.02.2026
|KY
|-6
|-2
|Ergan
|12.02.2026
|KKY
|-4
|0
|Nemrut
|12.02.2026
|YKY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|12.02.2026
|ÇB
|-5
|0
|Uludağ
|12.02.2026
|KKY
|2
|6
|Erciyes
|12.02.2026
|KY
|-6
|2
|Davraz
|12.02.2026
|KY
|-3
|2
|Murat Dağı
|12.02.2026
|KY
|-3
|3
|Ilgaz
|12.02.2026
|KY
|-4
|0
|Çambaşı
|12.02.2026
|KY
|-3
|3
|Hesarek
|12.02.2026
|YKY
|-2
|-1
|Denizli
|12.02.2026
|SY
|-3
|3
|Yalnızçam
|12.02.2026
|ÇB
|-9
|0
|Keltepe
|12.02.2026
|KY
|-3
|0
|Mersivan
|12.02.2026
|ÇB
|-4
|5
|Akdağ
|12.02.2026
|SY
|0
|8
