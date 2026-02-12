Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Palandöken, kar kalınlığında Uludağ ve Erciyes'i solladı. Palandöken'de kar kalınlığı 242 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Palandöken 12.02.2026 KY -6 -2 Hakkari 12.02.2026 YKY -6 -2 Konaklı 12.02.2026 KY -6 -2 Ergan 12.02.2026 KKY -4 0 Nemrut 12.02.2026 YKY -2 -1 Sarıkamış 12.02.2026 ÇB -5 0 Uludağ 12.02.2026 KKY 2 6 Erciyes 12.02.2026 KY -6 2 Davraz 12.02.2026 KY -3 2 Murat Dağı 12.02.2026 KY -3 3 Ilgaz 12.02.2026 KY -4 0 Çambaşı 12.02.2026 KY -3 3 Hesarek 12.02.2026 YKY -2 -1 Denizli 12.02.2026 SY -3 3 Yalnızçam 12.02.2026 ÇB -9 0 Keltepe 12.02.2026 KY -3 0 Mersivan 12.02.2026 ÇB -4 5 Akdağ 12.02.2026 SY 0 8

