Beşiktaş'ın eski hocasından Mert Günok iddiası: Fenerbahçe'ye dönebilir
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin kararı doğrultusunda kadro dışı kalan Mert Günok'un geleceğine ilişkin sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan milli eldiven Mert Günok'un geleceği merak konusu oldu.
AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mert Günok ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLECEĞİ İDİDASI
Beşiktaş'ın eski teknik adamı Önder Karaveli, milli kalesinin eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürdü.
HT Spor'a konuşan Karaveli, "Fenerbahçe'de kaleci transferi olursa, o ismin Mert Günok olma ihtimali olabilir." dedi.
