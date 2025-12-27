İtalya Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup eden Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy, rakiplerini adeta ipe dizerek harika bir gole imza attı. İtalyan ekibinde üst üste ikinci golünü kaydeden Semih, sosyal medyada gündem olurken kulübü de kayıtsız kalmadı.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Torino ile deplasmanda karşılaşan Cagliari'de Semih Kılıçsoy, attığı harike golle skor katkısını ikiye çıkardı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği 20 yaşındaki forvet, Torino deplasmanında takımının ikinci golünü kaydetti.

Geçen hafta oynanan Pisa mücadelesinde siftah yapan Semih, ilk 11'de başladığı Torino maçının 66. dakikasında harika bir gole imza attı.

RAKİP OYUNCULARI İPE DİZDİ

Kendi yarı sahasından topla birlikte hızla çıkan Semih, rakip oyuncuları ipe dizerek harika çalımlarla ceza sahasına girdi ve sol köşeye müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı.

"SEN DELİSİN KARDEŞİM"

Semih Kılıçsoy, attığı enfes golle sosyal medyada gündem olurken kulübü Cagliari de "Sen delisin kardeşim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

