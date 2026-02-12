Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi.

Kentte hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun sis ve yollarda buzlanma meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanmanın etkisiyle Eğri Köprü Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ve ayrı noktalarda zincirleme trafik kazaları yaşandı.

10 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazalarda yaralanan olmazken toplam 10 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Sivas Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolda tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Yaşanan kazalar nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

