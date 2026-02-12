İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'na bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle, tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi.

"STRATEJİK BAĞLANTILAR HİÇ OLMADIĞI KADAR DEĞERLİ"

Konuşmasına İslam coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'a gelen misafirlere "hoş geldiniz" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği, fakat stratejik bağlantıların geçmişte hiç olmadığı kadar değer kazandığı bir süreçten geçiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ulaştırma konulu ilk konferansı yaklaşık 40 sene önce gerçekleştirildi" dedi.

"GÜÇLÜ BAĞLANTILAR ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK"

"Bu süreçte dünya ekonomisi, ticaret yolları, üretim merkezleri ve ulaştırma teknolojileri de köklü bir dönüşüme uğradı." diyen Erdoğan'ın açıklaması şöyle devam etti: "Ulaştırma, malların ve insanların hareketliliğini sağlamanın ötesinde kalkınmanın, rekabet gücünün ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan İslam dünyası, bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır. Bizler karayollarımız, demiryollarımız, limanlarımız ve havalimanlarımız arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca aramızdaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz. Türkiye olarak, son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık" dedi.

"DEV PROJELERİMİZLE KÜRESEL TİCARET HATLARINI TAHKİM ETTİK"

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerle küresel ticaret hatlarını tahkim ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern demiryolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler kat etti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle, tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz. Ancak biz bu yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir. Bildiğiniz üzere konferansımız boyunca yürüttüğümüz yapıcı müzakereler neticesinde önemli adımlar attık.

Üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritasının oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın arttırılması ve Türkiye'nin dönem başkanlığında bir ulaştırma bağlantısallığı strateji belgesi hazırlanması yönünde önemli kararlar aldık. Şüphesiz kararların etkin biçimde uygulanabilmesi için teknik toplantıların aksatılmaması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi önem taşıyor. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz irade bunun önünü açacaktır. Bu vesileyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, iştirak eden ülkelere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

