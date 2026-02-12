Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal'ın kendisi hakkında ortaya attığı "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kral, “Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar” dedi.

Show TV’de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan ve yüzündeki dövmelerle gündeme gelen Nazan Ünal'ın, kendisini evlilik vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediği yönündeki suçlamalarına, iddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan cevap geldi. İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.

“BU KADININ ANLATTIKLARI YALAN” Kral, "Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi birçok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi.

“AİLEMLE TEHDİT ETTİ, PARA TALEP ETTİ” Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu.

“ARAMIZDA EVLİLİK VAADİ KESİNLİKLE YOK” Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Kral, "Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" şeklinde konuştu.

“DİNİN ARKASINA SAKLANIYOR” Nazan Ünal'ın, iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral, "Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleyebildiğim kadar, ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

“BENDEN SÜREKLİ PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR” Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı: "Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur."

SIRA DIŞI GÖRÜNÜMÜYLE GÜNDEM OLDU Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan 40 yaşındaki Nazan Ünal, hem hayat hikayesi hem de yüzündeki dövmelerle dikkat çekti. Dolandırıldığını iddia ederek programa başvuran Ünal, sıra dışı görünümüyle stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

Sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın “Neden böyle bir şey yaptın?” sorusuna cevap veren Nazan Ünal, dövmeleri “hızlı yaşadığı bir dönemin” sonucu olarak yaptırdığını belirtti. Ünal, şu anda hayatında yeni bir sayfa açtığını ve huzuru bulduğunu ifade etti.

DÖVMELERİN ANLAMI NE? “Dövmelerimin özel bir anlamı yok” diyen Ünal, bu tercihini geçmişte yaşadığı boşluk duygusuyla ilişkilendirdi. İnsanlara duyduğu kırgınlık nedeniyle vücuduna dövme yaptırdığını dile getiren Ünal, bugün o dönemi geride bıraktığını söyledi. Düzce’den canlı yayına katılan Nazan Ünal, kendisinden yaşça küçük Burhan isimli kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. Ünal, verdiği paraların geri alınması için Didem Arslan Yılmaz’dan yardım talebinde bulundu.

