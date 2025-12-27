Kaydet

Bolu’nun Mudurnu ilçesi ile Ankara’nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu. Bölgedeki rampada seyir halinde olan 14 LC 560 plakalı tır, zeminin karla kaplı ve kaygan olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan ağır tonajlı aracı kurtarmak için bölgeye sevk edilen ekipler, iki ayrı iş makinesiyle saatler süren bir çalışma gerçekleştirdi. Halatlar yardımıyla saplandığı yerden güçlükle çıkarılan araçta maddi hasar oluşurken, kaza anında şans eseri yaralanan olmadı. Kara yolları ekipleri ve güvenlik güçleri, güzergahı kullanacak olan sürücülerin kış koşullarına uygun ekipman bulundurması ve zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası