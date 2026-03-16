Dünya siber güvenlik tarihinin en büyük ironilerinden biri yaşandı. Alman dış istihbarat servisi BND’nin eski başkan yardımcısı ve NATO’nun eski istihbarat şefi Arndt Freytag von Loringhoven, yazdığı kitapta uyardığı Rus hackerların kurbanı oldu.

HACKERLARIN TUZAĞINA NASIL DÜŞTÜ?

69 yaşındaki 'kurt diplomat' lakaplı Loringhoven, aslında sıradan bir isim değil.

Yıllarca NATO’nun müttefik istihbarat koordinasyonunu yönetti, Polonya Büyükelçiliği yaptı ve son olarak "Putin’in Almanya’ya Saldırısı" adlı kitabıyla Rusya’nın hibrit savaş taktiklerini deşifre etti. Ancak Signal üzerinden gelen sahte bir "Destek" mesajının kurbanı oldu. Rus hackerların "hesabınızda şüpheli faaliyet var" yalanına inanan Loringhoven, PIN kodunu kendi elleriyle korsanlara teslim etti.

"VEBA GİBİ"

Hollanda (AIVD) ve Alman istihbarat birimleri, bu saldırının münferit olmadığını, Rus devlet destekli hackerların yürüttüğü "küresel bir av" olduğunu doğruladı. Operasyonun detayları ise tüyler ürpertici:

Kendini "Signal Destek Botu" olarak tanıtan hackerlar, kurbanın PIN kodunu alıp hesabı kendi cihazlarına kopyalıyor.

Sahte QR kodları üzerinden kurbanın tüm yazışmaları gerçek zamanlı olarak sessizce takip ediliyor.

"ŞİFRELEME VAR AMA GÜVENLİK YOK"

Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi direktörü Peter Reesink şunlara dikkat çekti:

"Signal ve WhatsApp gibi uygulamalar uçtan uca şifreli olsa da gizli ve hassas bilgiler için uygun değildir."

Loringhoven’in hesabını ele geçiren saldırganlar, diplomatın rehberindeki diğer yüksek profilli isimlere de "zehirli bağlantılar" göndererek casusluk ağını genişletti.

İstihbarat dünyasını sarsan bu skandalın ardından uzmanlar uyarıyor:

"Eğer bir uygulama size PIN kodunuzu soruyorsa, o mesaj Signal'den değil, Moskova'dan geliyordur. İstihbarat şefi olmanız, sosyal mühendislik tuzağına düşmeyeceğiniz anlamına gelmez."

