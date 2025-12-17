İsrail’in “dokunulmaz” denilen füze savunma sistemi siber saldırıyla sarsıldı. İran bağlantılı hackerların gerçekleştirdiği operasyonun ardından, Netanyahu yönetimi büyük bir güvenlik krizinin ortasında kaldı. Füze kalkanının kalbine dair kritik bilgilerin ifşa edildiği iddiası Tel Aviv’de alarm zillerini çaldırırken, İsrail makamları sessiz kalmakla yetindi.

İran bağlantılı bir hacker grubu, İsrail’in füze savunma sistemlerini hedef alan siber saldırıyla kritik bilgileri ortaya saçtı.

İSRAİL’İN FÜZE KALKANI HEDEFTE

Handala adlı hacker grubu, Arrow ve David’s Sling gibi İsrail’in kritik füze savunma sistemlerinin tasarımında görev aldığı iddia edilen 13 kişiye ait bilgileri yayınladı. Paylaşılan materyallerde fotoğraflar, isimler, mesleki geçmişler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve konum bilgileri yer aldı.

Grup, İran’ın ISNA haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bir zamanlar gölgede saklandıkları düşünülen bu kişiler artık tüm dünyaya ifşa oldu” ifadelerini kullandı.

İranlı hackerlardan Netanyahu’ya büyük darbe: Füze savunmasının kalbi hacklendi

SALDIRIDAN SONRA PAZARLIK: DEĞERLİ BİLGİYE 30 BİN DOLAR

Handala, İsrail’in askeri yapısına dair ek ve “değerli” bilgiler için 30.000 dolar ödeme yapacağını ilan etti.

İSRAİL MEDYASI SESSİZ

İsrail makamlarından da konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

HANDALA KİMDİR?

Siber güvenlik araştırmacıları ve Batılı yetkililer, Handala grubunu İran İstihbarat Bakanlığı ile bağlantılı olduğu iletti. Banished Kitten adıyla bilinen ve Storm-0842 ya da Dune olarak da anılan daha geniş bir siber yapının parçası.

Öte yandan İran istihbaratının İç Güvenlik birimiyle bağlantılı olduğu da iddia ediliyor.

İSRAİL ALTYAPISI YILLARDIR HEDEFTE

Ocak ayında İsrail’de anaokullarında kamu anons sistemlerini bozan saldırının sorumluluğunu üstlenen grup, ağustos ayında da akademik kurumlar, teknoloji şirketleri, medya kuruluşları ve sanayi firmalarını hedef alan saldırılarla gündeme gelmişti.

MEDYA KURULUŞLARINA DA SALDIRDILAR

Grup, Londra merkezli Iran International kanalına yönelik siber operasyonlarla da ilişkilendiriliyor.

Kanal yönetimi, sızdırılan materyallerin 2024 yazı ve 2025 Ocak ayında gerçekleşen hack saldırılarından kaynaklandığını açıkladı. Bu saldırıların Banished Kitten adlı daha geniş yapı tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Iran International, kuruluşundan bu yana gazetecilerinin suikast ve kaçırılma tehditleri, fiziksel saldırılar, çevrimiçi taciz ve siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

