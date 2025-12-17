Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, "X" hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda;

9 adet romatolojik ilaç,

9 adet diyabet ilacı,

3 adet kanser ilacı,

2 adet MS ilacı;

Başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

