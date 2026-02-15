Obama'dan Trump'ın hesabında paylaşılan "ırkçı" videoya tepki
ABD eski Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabında paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun şeklinde tasvir eden ırkçı içerikli videoya ilişkin konuştu. Obama, makamın gerektirdiği nezakete sahip olması beklenen kişilerde utanç duygusunun kaybolduğunu ifade etti.
- Barack Obama, Donald Trump'ın maymun bedenine montajlanmış Obama çiftini gösteren tartışmalı videosuna tepki gösterdi.
- Obama, ABD siyasetindeki sertleşen dili ve siyasi makamların beklenen nezaket ve saygı duygusunu yitirmesini eleştirdi.
- Video, geniş tepki topladıktan sonra Trump'ın hesabından kaldırıldı.
- Beyaz Saray Sözcüsü, videoyu "internet mizahı" olarak savunarak tepkileri "sahte öfke" olarak nitelendirdi.
- Trump, videonun "ırkçı" kısmını kınasa da paylaşım için özür dilemeyi reddetti.
ABD eski Başkanı Barack Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada Trump'ın Amerikan Truth Social hesabından paylaşılan tartışmalı videoya tepki gösterdi.
ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini belirten Obama, bu söylemlerin dikkat çektiğini ancak aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu vurguladı.
"SERT SİYASİ DİL YAYGINLAŞTI"
Obama, sert siyasi dilin özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını belirterek, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu." ifadelerini kullandı.
Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanmış, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.
Trump'tan tepki çeken paylaşım sonrası ilk açıklama! Özür sorusuna dikkat çeken cevap
Trump, yaptığı açıklamada sosyal medya hesabından paylaşılan videonun "ırkçı" kısmını kınamış, paylaşım için özür dilemeyeceğini söylemişti.