ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik "ırkçı" paylaşım yapılması tepki çekti. Söz konusu paylaşım kısa sürede silinirken, Beyaz Saray yetkilisi videonun bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını söyledi. Trump ise videoyla ilgili 'Özür dileyecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabında yayınlanan ve eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı da ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren "ırkçı video paylaşımı" yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

Axios platformunda Beyaz Saray'da çalışan ve gelişmelere aşina bir kaynağın, "Cumhuriyetçi meslektaşlarından da bu paylaşımın kaldırılması için 'çok sayıda' telefon aldığı" bilgilerine yer verildi.

Trump'ın paylaşımında Obama çifti maymun şeklinde, kendisi ise aslan olarak görülüyor

YANLIŞLIKLA PAYLAŞILMIŞ!

ABD medyasının çeşitli kanallarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray yetkililerinden biri söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, Trump'ın aslan olarak gösterildiği paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

Trump, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı

TRUMP'TAN VİDEO İÇİN İLK YORUM

ABD Başkanı Trump, Air Force One'da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, söz konusu videonun ilk bölümünü izlediğini, ancak hakaret içeren son kareleri görmediğini söyledi.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Trump, Obama çiftinin yüzlerinin maymun animasyonlarının üzerine yerleştirildiği video için özür dilemekten de kaçındı. Konuyla ilgili özür dileyip dilemeyeceği sorulan Trump net bir ifadeyle "Hayır. Ben hata yapmadım." dedi.

