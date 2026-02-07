Erzincan'da dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde dev kaya parçalarının yola savrulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün saat 14.16'da merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Kemah'a bağlı Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sırasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi muhtemel facianın önüne geçti.

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti. Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergâhındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını söylemişti.

Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

