Galatasaray, sol bek Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir'e kiraladığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı.

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.

