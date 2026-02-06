Anadolu Ajansı
Galatasaray'da transferin son saatlerinde ayrılık! Kazımcan Karataş, RAMS Başakşehir'e kiralandı
Galatasaray, sol bek Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir'e kiraladığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
- Turuncu-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı.
- Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.
- Bu maçlar arasında 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si Turkcell Süper Kupa yer alıyor.
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.
