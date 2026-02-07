Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde A.Y. at arabasıyla tarladan evine dönerken arkadan gelen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada A.Y. ve otomobilin sürücüsü M.A. yaralandı.

Ceylanpınar ilçesi Taşocağı mevkiinde mtarladaki mesaisini bitiren ve bahçesinden topladığı sebzeleri at arabasıyla evine götüren A.Y., yolda seyir halindeyken arkadan gelen M.A. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla savruldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada at arabası ikiye bölünürken, otomobil ise hurdaya döndü. At arabasının sürücüsü A.Y. ile otomobil sürücüsü M.A. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında bir ağaca bağlanan atın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

