Arjantin’in Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, polis için geliştirilen elektrik şoklu eldiveni canlı yayında denedi. Düşük voltajlı akımın etkisiyle katılımcıların önünde dizlerinin üzerine çöktü.

Arjantin’de polis töreni beklenmedik anlara sahne oldu.

Cordoba eyaletinde düzenlenen etkinlikte Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten ve eyalet polisi tarafından suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen "G.L.O.V.E CD3" adı verilen eldiveni canlı yayında kendi üzerinde denemeye karar verdi.

Eldiveni takan bir polis memurunun dokunuşuyla elektrik akımına maruz kalan Quinteros dizlerinin üzerine çöktü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"

Kalıcı hasar oluşturmadan etkisiz hale getirme hedefiyle geliştirilen eldiven, tanıtımın en dikkat çeken parçası oldu. Akıma maruz kaldıktan sonra konuşan Quinteros, "Dayanılacak gibi değil. Videolarda görmüştüm ama insan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir elektrik boşalması hissediyor, sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi. Öyle ki başka hiçbir şeye güç yettiremiyorsunuz." dedi.

Bakan, kolunda hafif bir acı kaldığını da iletti.

Quinteros daha sonra, "İşe yarayabilir de yaramayabilir de. Polise sokakta görevini yerine getirebilmesi için verilen ekipmanların test edilmesi gerekir." diye konuştu.

YENİ EKİPMANLAR TANITILDI

Etkinlikte elektrik şoklu eldivenin yanı sıra balistik koruma kaskları, biber gazı ve çeşitli mühimmatlar da sergilendi. Yetkililer, G.L.O.V.E CD3’ün henüz deneme aşamasında olduğunu duyurdu.

