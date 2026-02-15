Ocak ayında memur maaş katsayısına göre yapılan zamla 13 bin 878 liraya çıkarılan Evde Bakım Yardımı ödemeleri, zamlı şekilde hesaplara yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya çıkarıldığını hatırlattı. Bakan Göktaş bu kapsamda zamlı ödemelerin bu ay hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Doğal gazda yeni dönem! 6 taksit imkanı getirildi

2025'TE 67,7 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” ifadelerini kullandı.

13 bin 878 liraya çıkarılmıştı! Zamlı ödemeler hesaplara yatırıldı

"BU AY 7,09 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPIYORUZ"

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldiğini hatırlatan Göktaş, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Hali hazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası