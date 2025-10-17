Arjantin'de canlı yayında korku dolu anlar! Milletvekili adayı kalp krizi geçirdi

Arjantin'de 26 Ekim'de yapılacak milletvekili seçiminde Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri yeniden seçilecek. UCR'den (Radikal Sivil Birlik) milletvekili adayı Hernán Damiani, "Dólar Blue" adlı bir canlı yayın programı sırasında kalp krizi geçirdi.

HASTANEYE VARDIĞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

64 yaşındaki UCR üyesi acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı ancak vardığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi.

Canlı yayında anbean kaydedilen görüntülerde, Damiani'nin aralarında Rosario Villalba, Virginia Villanueva ve Aída Vaztique'nin de bulunduğu program katılımcıları ve prodüksiyon ekibinin önünde aniden yere yığıldığı görülüyor.

Misiones Online'ın haberine göre, hemen bir ambulans istendi ve birkaç dakika içinde olay yerine ulaştı. Ancak Damiani, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.