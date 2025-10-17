Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Arjantin'de canlı yayında korku dolu anlar! Milletvekili adayı kalp krizi geçirdi

Arjantin'de canlı yayında korku dolu anlar! Milletvekili adayı kalp krizi geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arjantin’de 26 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimi öncesinde, milletvekili adayı Hernán Damiani, katıldığı bir canlı yayın programında kalp krizi geçirdi. 

Arjantin'de 26 Ekim'de yapılacak milletvekili seçiminde Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri yeniden seçilecek. UCR'den (Radikal Sivil Birlik) milletvekili adayı Hernán Damiani, "Dólar Blue" adlı bir canlı yayın programı sırasında kalp krizi geçirdi.

Arjantin'de canlı yayında korku dolu anlar! Milletvekili adayı kalp krizi geçirdi - 1. Resim

HASTANEYE VARDIĞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

64 yaşındaki UCR üyesi acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı ancak vardığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi.

Canlı yayında anbean kaydedilen görüntülerde, Damiani'nin aralarında Rosario Villalba, Virginia Villanueva ve Aída Vaztique'nin de bulunduğu program katılımcıları ve prodüksiyon ekibinin önünde aniden yere yığıldığı görülüyor.

Misiones Online'ın haberine göre, hemen bir ambulans istendi ve birkaç dakika içinde olay yerine ulaştı. Ancak Damiani, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

