30 Ekim tatil mi, 29 Ekim'de resmi kurumlar kapalı mı?

30 EKİM TATİL Mİ?

30 Ekim resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle 30 Ekim’de okullar ve kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

29 EKİM'DE RESMİ KURUMLAR KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Çalışanlar 29 Ekim'de tam gün izinli sayılırken, ülke genelinde çeşitli kutlama etkinlikleri ve törenler düzenlenecek.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bazı iş yerlerinde yarım gün mesai uygulanıyor. Özel sektör çalışanları öğleden sonra tatil yaparak ek mesai hakkına sahip olurken, okullarda da dersler genellikle sabah saatlerinde tamamlanacak ve öğleden sonra tatil uygulanacak. Üniversitelerde ise ders programları kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.