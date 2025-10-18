Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazısı tarihleri

Türkiye’de sonbaharın ikinci yarısında meydana gelen hava sıcaklıklarında ani yükselişler, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Bu sıcak hava dalgası özellikle Ekim ve Kasım aylarında etkili olurken, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyebiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, yaz bitiminde ani olarak artan hava sıcaklıklarıyla ortaya çıkıyor. Genellikle Ekim ayının son haftası ve Kasım başlarında etkili olan pastırma sıcakları, adını bu dönemde güneşte kurutulan pastırmalardan alıyor. Pastırma sıcaklarının özellikle gündüzleri hissedilir şekilde artacağı, geceleri ise normal sonbahar sıcaklıklarına dönüleceği belirtiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de pastırma sıcaklarının 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de pastırma sıcaklarının yaklaşık 10-15 gün boyunca etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Pastırma sıcaklarının Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süreli olması bekleniyor.