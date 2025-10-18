Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazısı tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazısı tarihleri
Adını güneşte kurutulan pastırmalardan alan pastırma sıcakları hakkında neler biliniyor? Türkiye'de pastırma sıcaklarının hangi tarihler arasında etkisini gösterdiği merak ediliyor. Vatandaşlar, "Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorularına cevap arıyor. İşte 2025 pastırma yazı tarihleri.

Türkiye’de sonbaharın ikinci yarısında meydana gelen hava sıcaklıklarında ani yükselişler, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Bu sıcak hava dalgası özellikle Ekim ve Kasım aylarında etkili olurken, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyebiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazısı tarihleri - 1. Resim

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, yaz bitiminde ani olarak artan hava sıcaklıklarıyla ortaya çıkıyor. Genellikle Ekim ayının son haftası ve Kasım başlarında etkili olan pastırma sıcakları, adını bu dönemde güneşte kurutulan pastırmalardan alıyor. Pastırma sıcaklarının özellikle gündüzleri hissedilir şekilde artacağı, geceleri ise normal sonbahar sıcaklıklarına dönüleceği belirtiliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 2. Resim

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de pastırma sıcaklarının 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. 

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 3. Resim

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de pastırma sıcaklarının yaklaşık 10-15 gün boyunca etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Pastırma sıcaklarının Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süreli olması bekleniyor.

