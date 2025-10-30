Bu kış unutulmayacaklar arasına girecek... Yoğun kar ve soğuk geliyor! Kritik dönem açıklandı

Son yıllarda kuraklıkla mücadele eden yurt geneli özellikle bu kış kabusu yaşadı. Pek çok kentin barajlarından peş peşe kötü haberler gelmeye devam ederken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, sevindiren gelişmeyi açıkladı.

Bu kış dünyada zayıf La Nina etkisinin olduğunu söyleyen Bozyurt, "Dünya şu anda zayıf La Nina şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino’nun aksine La Nina özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz.

Zayıf La Nina yıllarında Türkiye’de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj.

BU KIŞ YAĞIŞ GÜÇLÜ!

Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor.

YOĞUN KAR BEKLENEN BÖLGELERİ TEK TEK SAYDI

Bu dönemde Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inebilir. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek" diye konuştu.