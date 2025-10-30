Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşlı kadın evinde korkunç halde bulundu! Kocası ve oğlunun sözleri polisi harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Silivri’de 62 yaşındaki Ülker Sakarya, ağzı bantlı ve boğazında eşarp bağlı şekilde ölü bulundu. Olay anında arkadaşlarını arayan eşi “Benim hanım ölmüş” derken, oğlu etrafa “Ölmüş mü?” diye sordu. Baba ve oğul, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Korkunç olay önceki gün sabah saatlerinde İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Ülser Sakarya'nın eşi A.S. evlerinin yanındaki kahvehaneye arkadaşlarının yanına gitti.

Evde oğlu ve eşi Ülser vardı. İddiaya göre bir süre sonra oğlu da evden ayrıldı. A.S. arkadaşları ile bir süre oturduktan sonra, emanet verdiği keseri arkadaşı getirince onu eve bırakmak için kahvenin yanındaki evine gitti. O sırada korkunç manzara ile karşılaştı. İddiaya göre karısının cansız bedeni, boğazında eşarp bağlı ağzı bantlı şekilde yatıyordu.

BABA DA OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın  haberine göre, A.S.'nin olay anında arkadaşlarını arayarak, 'Benim hanım ölmüş' dediği belirtildi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölüm ile ilgili evden en son çıkan oğluna haber verildi. Olay yerine gelen oğlu 'Ölmüş mü' diye etrafa sorarken, polis onu da gözaltına aldı. Baba ve oğul sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"AYAĞINDA SIYRIKLAR VARDI"

Eve giren görgü tanıklarının iddiasına göre kadının boğazında eşarp bağlı, ağzı da bantlıydı. Hatta ayağının bazı yerlerinde sıyrıklar vardı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

 

